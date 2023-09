Em meio à onda de separações de famosos, Kaká Diniz se declara à Simone e faz reflexão: “decido amar todos os dias”

Diante de um mês marcado por separações e términos entre os famosos, o empresário Kaká Diniz, que é casado com a cantora Simone Mendes, fez uma reflexão sobre relacionamentos.

O morador de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, publicou no Instagram uma foto ao lado da esposa, com quem tem dois filhos, Henry, de 9 anos, e Zaya, de 2 anos, e um texto com o título: “Quando você entender que relacionamento é trabalho em equipe, e não uma competição, aí sim você vai conseguir ser feliz de verdade”.

“O amor é a união de três fatores: admiração, respeito e decisão. Você se apaixona e passa a admirar, pois a admiração com o tempo vai te ensinando a amar. Com o amor vigente já começa a nascer o respeito, daí você decide ser verdadeiro com alguém e honra isso com sua fidelidade. A partir daí você passa para a fase da decisão, porque você tem que acordar todos os dias decidido a amar, respeitar, enfrentar os problemas, passar por cima das dificuldades e novamente amar”, escreveu o empresário.

Kaká disse ainda que “relacionamento nunca será fácil como um conto de fadas que só tem histórias lindas todos os dias”. “Mas é aí que está a graça de se relacionar com alguém, sabendo que esse alguém pode ser completamente o seu oposto, que gosta de coisas distintas, temperamentos inversos, atitudes variadas. Tá tudo certo!”, continuou.

“Não importa o quão difícil seja está se relacionando com alguém, o que realmente importa é decidir lutar todas as manhãs quando você acorda, e decidir amar a mesma pessoa todos os dias”, escreveu ainda. “Eu decido amar todos os dias, dizendo sim para quem eu escolhi passar o resto da minha vida ao lado. E sabe o que é mais fantástico de tudo isso? Ver a evolução de um casal, que já não são dois, mas um só”, completou.

“O amor te faz torcer pelo outro, te transforma em escada para a subida dela(e), te faz ter a coragem de se jogar na frente de um trem para proteger o outro. A graça é ver os filhos crescerem e você poder planejar onde irão passear quando tiverem seus 60 anos”, continuou o morador de Alphaville. “A graça de tudo isso é chegar ao fim da vida e ver que por fora tudo muda, mas o que realmente importa e que não muda está por dentro, e é lá que seu coração deve se apaixonar e amar de verdade. Quando Deus está no centro, o resto não importa”, finalizou.

A publicação feita nesta quarta-feira (27) tem quase 200 mil curtidas e milhares de comentários. Dentre eles, um da amada, Simone Mendes: “Te amo infinito”, escreveu a voz de “Erro Gostoso”.

“Que declaração maravilhosa”, elogiou um internauta. “O amor de vocês é tão lindo”, escreveu outro. “‘Armaria’, já fui para o final do texto pensando ‘né possível, mais um’”, brincou outro internauta.