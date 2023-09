Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 28/09 a 04/10

Confira a programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 28/09 a 04/10.

Destaque da Semana:

JOGOS MORTAIS X

(Terror/ 18 anos)

Sinopse: John Kramer sempre lutou contra o câncer implacável que o aflige. Quando descobre uma médica (Synnove Macody Lund) como verdadeira chance de sua sobrevivência, ela viaja para o México para iniciar o tratamento. Lá, ele conhece a doutora, a equipe e uma paciente curada. Para sua surpresa, tudo não passava de um golpe.

Agora, aqueles que brincaram com sua vida experimentarão o jogo de vingança de um homem acostumado a brincar com a morte. Sequência número 10 da série de filmes de sucesso, criada por James Wan, iniciada com Jogos Mortais (2004).

Kinoplex Osasco – Osasco, SP (28/09/2023 a 04/10/2023) Programação normal Sala Filme Horários 1 A FREIRA 2 [2D] – Dub (TERROR / SUSPENSE) – 16 anos – 110 minutos 19:05 21:25 2 BESOURO AZUL [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA) – 14 anos – 128 minutos 13:30E 18:35 2 OS PELUDOS – GUARDIÕES DO LAR [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AVENTURA / FAMÍLIA) – Livre – 85 minutos 14:00L 2 OS MERCENÁRIOS 4 [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA / GUERRA) – 18 anos – 103 minutos 16:15 21:15 3 A NOITE DAS BRUXAS [2D] – Dub (DRAMA / SUSPENSE) – 14 anos – 103 minutos 15:40E 18:10D 3 NOSSO SONHO [2D] – Nac (BIOGRAFIA) – 12 anos – 120 minutos 13:10E 15:40D 4 AS TARTARUGAS NINJA – CAOS MUTANTE [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / AÇÃO / AVENTURA) – 10 anos – 99 minutos 13:00E 4 SOM DA LIBERDADE [2D] – Dub (DRAMA / SUSPENSE / AÇÃO) – 14 anos – 135 minutos 15:10 18:00 20:50 Estréias Sala Filme Horários 1 RUIM PRA CACHORRO [2D] – Dub (COMÉDIA / AVENTURA) – 16 anos – 93 minutos 14:50 17:00 3 NOSSO LAR (RELANÇAMENTO) [2D] – Nac () – 10 anos – 20:30 3 JOGOS MORTAIS X [2D] – Leg (TERROR) – 18 anos – 120 minutos 17:55E 5 JOGOS MORTAIS X [2D] – Dub (TERROR) – 18 anos – 120 minutos 13:50E 16:20 18:50 21:20 6 RESISTÊNCIA [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA / DRAMA) – 14 anos – 133 minutos 15:30 18:15 21:00 6 RUIM PRA CACHORRO [2D] – Dub (COMÉDIA / AVENTURA) – 16 anos – 93 minutos 13:20E 7 JOGOS MORTAIS X [2D] – Leg (TERROR) – 18 anos – 120 minutos 17:50D 7 JOGOS MORTAIS X [2D] – Dub (TERROR) – 18 anos – 120 minutos 15:20D 20:20 Pré-estréias Sala Filme Horários 2 PATRULHA CANINA – UM FILME SUPERPODEROSO [2D] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 92 minutos 11:00B 7 PATRULHA CANINA – UM FILME SUPERPODEROSO [2D] – Dub (ANIMAÇÃO) – Livre – 92 minutos 14:00E 16:10E 18:20E

Legendas – Praça Osasco B Esta sessão será exibida SOMENTE Sábado (30/09) D Esta sessão NÃO será exibida Sábado (30/09),Domingo (01/10) E Esta sessão será exibida SOMENTE Sábado (30/09),Domingo (01/10) L Esta sessão será exibida SOMENTE Terça-feira (03/10)