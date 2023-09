Em carta aberta a Lula, metalúrgicos pedem providências sobre acidente de trabalho que deixou 9 mortos há um ano

A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região publicou nesta terça-feira (26) uma carta aberta destinada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a respeito do acidente de trabalho que matou nove pessoas e deixou dezenas de feridos em uma empresa de contêiner, na cidade de Itapecerica da Serra. A tragédia completou um ano no dia 20 deste mês de setembro.

publicidade

No texto, a entidade que defende os trabalhadores do setor classifica o acidente como “a maior tragédia acidentária do setor metalúrgico de Osasco e região” e afirma que o caso segue “segue sem responsabilização” por parte da empresa, apesar das fiscalizações que já foram feitas no local.

“É necessário que sejam tomadas medidas para que todas as vítimas, fatal ou não, sejam reparadas. É fundamental avançar na garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários de todos e todas. É essencial que haja responsabilização por esta grande tragédia. É primordial o respeito ao meio ambiente e normas legais de funcionamento”, defende o Sindicato dos Metalúrgicos na carta aberta ao presidente.

publicidade

No texto, a entidade descreve ainda a necessidade da busca por garantias para que acidentes de trabalho como este não se repitam e preza, principalmente, ao “endurecimento da fiscalização trabalhista, previdenciária, ambiental e em outros âmbitos, por parte do Estado, junto às empresas”. Leia a carta na íntegra.

A carta aberta não é a primeira ação do Sindicato sobre o caso. Desde a tragédia, a entidade segue acompanhando os desdobramentos, e afirma a existência da falta de diálogo e assistência às famílias das vítimas fatais. Recentemente, representantes do Sindicato se reuniram com o ministro do Trabalho para buscar soluções e chegaram a propor ainda uma audiência pública na Câmara Municipal de Itapecerica da Serra.

publicidade