Espetáculo “Gaslight: uma relação tóxica” é cancelado em Barueri

Foram canceladas as duas apresentações da peça “Gaslight: uma relação tóxica”, anunciada como o último trabalho de Jô Soares, que seriam neste final de semana no Teatro Barueri – Praça das Artes.

Segundo a Secretaria de Cultura de Barueri (Secult), o cancelamento se deu por questões de ordem logística.

Ainda de acordo com a Secult, todos os ingressos adquiridos serão ressarcidos pela bilheteriaexpress.com.br.

Esse já é o segundo cancelamento da peça em Barueri. Em novembro de 2022, o grupo chegou a marcar apresentações na cidade, com a influencer Kéfera no elenco, mas a apresentação também foi cancelada por problemas de saúde no elenco. Relembre aqui.