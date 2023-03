Rodovia Castello Branco vai ganhar novas barreiras rígidas na altura de Barueri

A partir da próxima terça-feira (21), a Viaoeste irá instalar barreiras rígidas temporárias no acostamento da rodovia Castello Branco, entre os quilômetros 23+300 e 23+000, sentido capital, na região de Barueri.

A implantação faz parte das obras de extensão das vias marginais da rodovia.

A previsão é que o dispositivo de segurança permaneça no trecho até 30 de junho.

Segundo a concessionária, a instalação das barreiras tem por objetivo aumentar a segurança dos motoristas, já que o obstáculo servirá para isolar a operação das máquinas que executarão a obra do tráfego local.

Para a empresa, as barreiras não devem impactar a fluidez do tráfego no local, visto que o dispositivo será instalado em período noturno, das 22h às 5h.

A instalação da barreira rígida será realizada paralelamente a outros serviços que a Concessionária já executa na área, como a limpeza entre o km 24 e km 23, supressão de vegetação entre o km 25 e km 26, bem como a fundações de estacas raiz paralelas à ponte Guilherme de Almeida.