Estudantes de Barueri brilham na Olimpíada Brasileira de Astronomia

Os estudantes da rede de ensino de Barueri se destacaram na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) mais uma vez. Neste ano, apesar das limitações impostas pela pandemia de covid-19, as escolas municipais conquistaram 481 medalhas, sendo 152 de ouro.

A Emeief Yojiro Takaoka se destacou com a conquista de 15 medalhas de ouro, em seguida veio a Emef Renato Rosa, que somou 11 prêmios máximos, e a terceira melhor colocação ficou para a Emef Estevão Placêncio, com 10 medalhistas de ouro.

A premiação refere-se a atuação dos alunos de 51 escolas da rede municipal na competição, que é realizada anualmente e envolve estudantes de todo o país com o objetivo de levar informações sobre as ciências espaciais para as aulas.

A estudante Ligia Miranda Moura, do 5º ano da Emeief Yojiro Takaoka, foi uma das medalhistas de ouro. “Estou muito honrada com o resultado, principalmente por saber que consegui me superar, mesmo em tempos difíceis consegui me concentrar com tantas coisas acontecendo ao meu redor. Muito feliz com essa surpresa”, conta.

O professor de ciências de Barueri, José Feitosa, afirma que os estudantes demostraram muita determinação e interesse, apesar dos desafios impostos pelas aulas remotas. “Eu não esperava um rendimento como esse devido às dificuldades causadas pela pandemia, mas por outro lado, tinha a confiança na qualidade dos alunos, apesar de ter trabalhado sobre o tema durante duas lives e ter passado apenas alguns exercícios”, comemora.

”Sou simplesmente apaixonada por ciência e gostei muito de participar. Sempre mostrei grande interesse por projetos científicos, qualquer trabalho de ciência e idas ao laboratório era motivo de comemoração, eu ficava encantada. E mesmo estudando online, não tendo acesso ao laboratório, continuo pesquisando e participando das aulas de ciências sem deixar que isso me desmotive”, comenta a aluna do 7º ano da Emeif Yojiro Takaoka, Beatriz Santos Morales, que também é medalhista de ouro.

