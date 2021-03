Shopping União de Osasco faz drive thru especial de Páscoa

O Shopping União de Osasco montou um drive thru especial para quem quer garantir as compras de Páscoa. O “Choco Drive União” funciona de segunda a domingo, das 10h às 20h, até o dia 4 de abril.

O público poderá conferir as novidades a Kopenhagen, Cacau Show, Chocolates Brasil Cacau e Niazi Chohfi sem precisar descer do carro. O espaço está localizado no estacionamento descoberto, com acesso pela avenida Franz Voegeli.

Para comprar, basta acionar a loja, por meio dos telefones (veja lista abaixo), escolher data de retirada e forma de pagamento. O lojista ficará responsável pela organização da entrega do produto escolhido ao cliente, que não terá a necessidade de sair do veículo.

Lançamentos de Páscoa no Drive Thru do Shopping União de Osasco

Os clientes poderão encontrar várias novidades. A Chocolates Brasil Cacau traz ovos nos sabores clássicos brasileiros pudim de leite condensado e pé de moleque, além do ovo trufado de M&M’S. Os destaques da Kopenhagen são os ovos de colher da linha “Repleto”. Os sabores creme de avelã, marshmallow e caramelo prometem surpreender a todos.

A Cacau Show apresenta a linha “Dreams”, ovos com cascas recheadas, entre os sabores, doce de leite, mil-folhas, merengue de morango, brigadeiro e brownie. Já a Niazi Chohfi traz as tradicionais e deliciosas Colombas Pascais, com variados sabores, entre eles, gotas de chocolate, snickers, trufa, frutas e M&M’S, atendendo a todos os gostos.

Confira os contatos dos lojistas:

Cacau Show: (11) 98780-1381 / (11) 4380-1136

Chocolates Brasil Cacau: (11) 98657-0458

Kopenhagen: (11) 96863-3282

Niazi Chohfi: (11) 99217-6769

