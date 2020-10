Estuprador que raptou mulher em Carapicuíba e a deixou em Osasco é preso

Foi preso, na tarde desta quarta-feira (28), o homem que sequestrou e estuprou uma mulher de 19 anos entre Carapicuíba e Osasco, no dia 19. Ele foi detido no local de trabalho.

publicidade

De acordo com informações do 1° DP de Osasco, onde o caso foi registrado, o veículo utilizado no crime, um pálio branco, foi encontrado próximo à casa do estuprador, na Cohab, em Carapicuíba.

A polícia chegou à placa do veículo por meio das imagens de uma câmera de monitoramento que registraram o momento em que a vítima foi deixada em uma rua no bairro Quitaúna. O delegado responsável pelo caso pediu a prisão temporária do acusado.

publicidade