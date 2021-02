Ex-namorado comenta Karol Conká no BBB 21: “Errou, mas não é do mal. É uma mulher amorosa”

Caio Piovesan, ex-namorado e produtor de Karol Conká, que tem sido alvo de críticas por suas atitudes no BBB 21, avaliou a participação da cantora na casa mais vigiada do Brasil. Ele analisa que a ex “deu um tiro no pé”, mas saiu em defesa dela e demonstrou preocupação em como a cantora vai lidar com a rejeição após deixar o programa.

publicidade

“A Karol errou muito, mas ela não é do mal. É uma mulher amorosa e como qualquer ser humano comete erros, perde a cabeça e explode quando se irrita”, afirmou o ex-namorado da rapper, em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”.

>>> Leia também: Críticas a Karol Conká no BBB21 sobram até para o Vôlei de Osasco

publicidade

“Ela fez coisas horríveis, mas a minha preocupação é com a saída dela. Karol vai sofrer, não porque está perdendo prestígio ou dinheiro, mas pelas ações no jogo”, explica Caio. Ele prevê a eliminação de Karol Conká com uma das maiores rejeições da história do BBB e admite: “Ela deu um tiro no pé ao entrar no programa”.

>>> Leia também: “Excluir o 17”: Anitta relaciona Karol Conká no BBB e Bolsonaro e vira piada

publicidade

O ex-namorado não poupa a sister de críticas por ações na casa. “Ela mandou muito mal com a Carla Diaz e ao expulsar o Lucas da mesa foi uma parada horrível. Com certeza ela se arrependeu deste episódio e, certamente, vai se arrepender mais ainda quando souber o contexto aqui fora”.

Ele também criticou artistas que têm detonado Karol Conká nas redes sociais e indica um possível atrito com Ludmilla. “Acho covarde a classe artística toda atacá-la sem ela poder se defender. A Karol nunca cancelou ninguém aqui fora, nunca falou mal da Ludmilla, por exemplo. A Ludmilla fez um show para um ditador africano e já foi cancelada por várias situações e a Karol nunca falou mal dela nem de ninguém. Foi covardia”, completou, em entrevista a Fábia Oliveira em “O Dia”.

>>> Leia também: Neymar detona Karol Conká: “que mulher nojenta”