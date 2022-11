Fatec de Carapicuíba abre 360 vagas em cursos de logística, secretariado, jogos digitais e mais

Estão abertas as inscrições para o vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec), do governo estadual. Em Carapicuíba, são oferecidas 360 vagas em seis cursos gratuitos.

As opções de cursos para o primeiro semestre de 2023 na Fatec Carapicuíba são: análise e desenvolvimento de sistemas, design de mídias digitais, gestão empresarial, jogos digitais, logística e secretariado.

Os interessados devem se inscrever até às 15h do dia 12 de dezembro, no site Vestibular Fatec, com taxa de R$ 91. A prova está prevista para ser aplicada no dia 8 de janeiro de 2023.

Na região, além das oportunidades na Fatec de Carapicuíba, foram abertas 1,5 mil vagas nas cidades de Osasco, Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba. Também estão abertas as inscrições para o vestibulinho na Etec.