Festival de judô reúne centenas de atletas da região no ginásio de Cotia

Cerca de 130 judocas da região marcaram presença na quarta edição do Festival Sensei Paulo Kohara, realizado no fim de semana, no Ginásio Municipal de Esportes de Cotia. A família do sensei Kohara (viúva, filhos e neta) prestigiou o evento e participou da abertura do festival em homenagem ao patrono, pioneiro do judô em Cotia e região.

Após a abertura, um grupo de 70 judocas com idade entre 5 e 12 anos participou de um evento com regras adaptadas visando a iniciação competitiva. Nesta parte do festival, sete entidades estiveram presentes: Renalare (Osasco), SELAR Judô Jandira, Instituto SRB Caucaia do Alto (Cotia), Colégio Rio Branco (Cotia), Fundação Filhos de Buda (Cotia), Academia Kohara (Cotia) e Secretaria de Esportes e Juventude (SEJ) de Cotia.

No início da tarde, 13 jovens atletas da equipe federada da SEJ Cotia disputaram um desafio por equipes contra atletas do Barueri Esporte Forte. O grupo foi dividido em duas equipes, com os confrontos sendo realizados simultaneamente. A equipe barueriense conseguiu terminar à frente no resultado final (6 x 1 e 4 x 3), mas a equipe cotiana mostrou evolução no desempenho técnico-tático.

O Festival terminou com 60 judocas adolescentes e adultos (acima de 13 anos) em uma sessão de treino. Judocas do Barueri EF, Fundação Filhos de Buda, Judô Kohara, Instituto SRB Caucaia e da SEJ Cotia participaram desta parte do festival, que foi realizada em um contexto de muita integração e amistosidade entre todos.