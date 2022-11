Casa do Trabalhador de Barueri tem vagas de mecânico, ajudante de obras, passador de roupas e mais

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne nesta semana 17 vagas de emprego em diversas funções. Os salários variam entre R$ 1.352 e R$ 4 mil, de acordo com o cargo.

As oportunidades são para mecânico de motor a diesel, auxiliar de limpeza, motorista de caminhão pipa, operador de empilhadeira, passador de roupas, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, ajudante de pintor, atendente de loja, atendente de cozinha, auxiliar de inventário, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, chefe de serviço de limpeza, controlador de acesso e cumim.

A maioria das vagas exige apenas o ensino fundamental ou médio, sendo que em alguns casos não é necessário ter concluído o curso. Para a vaga de ajudante de carga e descarga não é exigida escolaridade ou experiência na função.

Para participar da seleção, os candidatos precisam preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou no atendimento presencial na Casa do Trabalhador de Barueri, no setor amarelo do Ganha Tempo, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro.