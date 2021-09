Festival do Torresmo acontece de quinta (23) a domingo (26) na Barra Funda

Entre esta quinta-feira (23) e domingo (26) será realizado Festival do Torresmo na Barra Funda, em São Paulo. Os visitantes poderão apreciar delícias como joelho de porco, leitão pururuca, costela suína, pernil, panceta e as mais variadas opções de torresmo.

publicidade

O chef Adan Garcia participará do festival com seus consagrados torresmo mineiro, torresmo de rolo, torresmo recheado, entre outras delícias. Haverá também diversas opções de cervejas e churros das mais variadas combinações.

A entrada e as atrações culturais são gratuitas. Os alimentos que forem consumidos são pagos a parte. Os preços dos lanches e pratos variam entre R$ 10,00 e R$ 50,00. Para as crianças, será montado um amplo Espaço Kids e no evento os “pets” são bem-vindos.

publicidade

O Festival do Torresmo acontece nesta quinta-feira (26), sexta, sábado e domingo, das 11h às 22h, no estacionamento Jardim das Perdizes: avenida Marquês de São Vicente, 2219, Barra Funda, São Paulo.

Em outubro, será realizada uma edição do festival em Taboão da Serra.

publicidade

Serviço:

Festival de Torresmo Jardim das Perdizes

Dias e horários: de 23 a 26 de setembro das 11h às 22h

Local: Estacionamento Jardim das Perdizes/ Avenida Marquês de São Vicente, 2219, Barra Funda, São Paulo

O evento aceita todos os cartões de débito e crédito

Espaço Kids e Pet Friendly

Preço médio: de R$ 10,00 a R$ 50,00

* Entrada Gratuita