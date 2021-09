GCM de Osasco acaba com aglomerações e prende assaltantes

O último fim de semana foi agitado em Osasco. Mesmo em meio à pandemia, as orientações para evitar aglomerações e, consequentemente, a disseminação da covid-19, a Guarda Civil Municipal atendeu diversas ocorrências de festas clandestinas e perturbação de sossego.

Durante a noite e a madrugada de sábado (18), as equipes foram aos bairros do Jardim Veloso e Vila Yara, onde encontraram mais de 200 pessoas interditando as ruas. Nos endereços, os GCMs foram recebidos com pedras, latas e garrafas e tiveram de utilizar equipamentos para conter os ataques. Após resistência, o público foi dispersado.

Já nos bairros Adalgisa, Rochdale, Km 18, Centro e Ayrosa, os guardas dispersaram a multidão apenas com orientações.

Tentativa de assalto

Ainda na noite de sábado (18), a equipe da ROMU flagrou dois indivíduos com uma arma abordando duas mulheres no Santo Antônio. Em meio à tentativa de assalto, os suspeitos foram desarmados e imobilizados pelos agentes, que constataram que a arma era um simulacro.

As vítimas foram amparadas e os suspeitos conduzidos à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça.

