Galpão desaba em Osasco

Um galpão desabou na manhã desta terça-feira (21), na Vila Ayrosa, em Osasco. O imóvel era antigo e estava disponível para locação. Não houve feridos. Carros estacionados na área foram danificados.

O desabamento aconteceu pouco depois das 10h, na rua Ana Ventura Nitão. O Corpo de Bombeiros destinou sete viaturas para o atendimento à ocorrência em Osasco. No momento, a Defesa Civil trabalha no isolamento e recuperação da área. As causas do acidente serão investigadas.