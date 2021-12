Fiéis da Catedral de Osasco doam brinquedos e roupas a mais de 150 crianças carentes

O Monsenhor Claudemir, da Catedral de Santo Antônio, em Osasco, visitou, na manhã desta terça-feira (14), o Centro Social São Francisco de Assis para abençoar os presentes e alimentos que estão sendo doados por fieis da igreja às famílias carentes atendidas pela instituição.

“Vamos pedir as bênçãos de Deus a todas as famílias que doaram esses presentes e também as famílias que estão aqui hoje. Que Santo Antônio interceda por cada um de vocês e que tenham um abençoado Natal”, disse Monsenhor Claudemir, acompanhado do Diácono Robison José.

No final de outubro a Catedral de Santo Antônio lançou a campanha “Faça uma Criança Sorrir”, para incentivar os paroquianos a apadrinharem uma criança carente, doando uma roupa, um calçado e um brinquedo. As vagas para a ação foram preenchidas rapidamente.

Nesta segunda-feira (13), a Catedral inciou a entrega dos presentes, de maneira agendada para evitar aglomeração. No total 163 crianças receberão presentes. Além disso, no momento da entrega as famílias também receberão uma cesta básica e panetones.

Ceia de Natal

A Catedral de Santo Antônio participará de mais uma ação solidária, no domingo (19). Trata-se da Ceia de Natal organizada pela Diocese de Osasco, por meio das Pastorais Sociais e Pastoral de Rua.

A ação será realizada na Praça Laurindo de Camargo e contará com louvor, Santa Missa, distribuição de panetones, corte de cabelo para os moradores de rua, além de refeição gratuita. Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais da Catedral de Osasco.

