Cotia abre agendamento para vistoria de transporte escolar

A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia realizará, entre os dias 3 e 28 de janeiro de 2022, a vistoria de renovação do alvará do transporte escolar. É necessário fazer agendamento prévio por meio do telefone (11) 4243-1138.

A vistoria, que acontecerá no Recinto de Eventos de Cotia (ao lado do Terminal Metropolitano), é uma etapa obrigatória para o funcionamento regular da categoria no município e está prevista na Lei Municipal 1553/2009.

De acordo com a Prefeitura de Cotia, no dia agendado será solicitado o laudo de aferição do tacógrafo, documento do veículo e a CNH do condutor juntamente com a carteirinha do alvará referente ao ano de 2021.

Serão checados ainda itens de segurança dos transportes, como extintor, funcionamento de setas, lanternas, condições dos pneus, lataria, entre outros itens. A parte documental do veículo e do condutor também será verificada.

Serviço

Vistoria de renovação do alvará do transporte escolar em Cotia

Quando: 3 a 28 de janeiro de 2022

Local: Recinto de Eventos (Rua Engenheiro Leon Psanquevich, 273, Centro)

Agendamento pelo telefone: (11) 4243-1138