Francisco Rossi dá nota 7 à primeira gestão de Rogério Lins: “deu conta do recado”

O ex-prefeito de Osasco Francisco Rossi (PL) avaliou o primeiro mandato do prefeito Rogério Lins durante uma coletiva de imprensa do PL realizada nesta quarta-feira (18). “Ele amadureceu e tem mais experiência agora. Saiu de um trabalho municipal [antes vereador] para um cargo no Executivo, mas deu conta do recado, fez a lição de casa. A gente acompanhou de perto esse processo”, declarou.

Rossi deu nota 7 à primeira gestão de Lins, mas afirmou que tem expectativa de que o prefeito consiga chegar a nota 10 ao longo dos próximos quatro anos. O ex-prefeito destacou ainda, as ações de Rogério Lins em meio à pandemia de covid-19.

“Nós vivemos um momento completamente diferente em meio à pandemia e foi aí que o Rogério cresceu porque ele deu uma demonstração enorme de solidariedade às pessoas. As grandes obras são importantes, construção de viadutos e avenidas, construção de UBS… São muito importantes, mas a melhor obra é aquela que se constrói no coração das pessoas e foi o que o Rogério fez”, afirmou Rossi.

Zeladoria

Além dos pontos positivos no mandato do atual prefeito, Rossi afirmou que a zeladoria na cidade teria “deixado a desejar”. Ele disse que, durante as carreatas e andanças em meio à campanha eleitoral da filha, a vereadora Ana Paula Rossi (PL) e da esposa, a vice-prefeito Ana Maria (PL), se deparou com lixo e entulho acumulado em alguns pontos no município.

“A gente sabe que o lixo não chega ali sozinho, então precisamos de uma campanha de conscientização da população, multa e fiscalização”, defendeu Ana Paula Rossi, que citou o compromisso firmado por Rogério Lins de ampliar os Eco Pontos em Osasco também como uma solução do problema.

“Em alguns bairros, vi muitas plaquinhas feitas pelos próprios moradores ‘conserve, isso aqui é seu’, então isso faz a diferença também porque, de fato, a gente viu muita situação grave, mas que é um trabalho em conjunto do poder público e da população”, finalizou a vereadora.

