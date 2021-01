Funcionário do PS Central é o 1° dos mais de mil profissionais que serão vacinados em Itapevi

A campanha de vacinação contra a covid-19 também já começou em Itapevi. Na manhã desta quarta-feira (20), o funcionário Nelson Ribeiro Pedroso, de 59 anos, que trabalha no PS Central, foi o primeiro a receber a vacina.

Itapevi recebeu 2,2 mil doses da Coronavac na terça-feira (19). De acordo com a administração municipal, serão vacinados inicialmente 1,1 mil profissionais de saúde que trabalham na linha de frente do Pronto-Socorro e em hospitais. Eles devem receber a segunda dose do imunizante após 21 dias da primeira aplicação.

A Prefeitura pretende vacinar 8,5 mil pessoas nesta primeira fase. Para isso, mais doses foram solicitadas ao Instituto Butantan. O prefeito Igor Soares (Podemos), afirmou que espera vacinar também os profissionais da educação ainda nesta etapa.

Além de Itapevi, os municípios de Osasco, Barueri e Carapicuíba também já iniciaram a primeira fase da campanha de vacinação.