“Me sinto honrada”, diz primeira vacinada contra covid-19 em Osasco

Assim que as primeiras doses da Coronavac chegaram em Osasco, o município iniciou a vacinação nos profissionais da saúde. A auxiliar de enfermagem Maria Luiza Necundes, de 56 anos, foi a primeira a receber o imunizante, nesta terça-feira (19).

A profissional da saúde tem 30 anos de profissão e há 15 atua na rede pública municipal. “Estava muito ansiosa para que chegasse esse dia, mas agora já passou o nervosismo e me sinto honrada por ser a primeira a ser vacinada”, declarou.

Ao todo, a cidade recebeu os primeiros 7.920 imunizantes contra a covid-19. O prefeito Rogério Lins (Podemos) acompanhou a chegada das vacinas e também as primeiras 14 imunizações de profissionais da Saúde do município, na Policlínica da zona Norte, no Jardim Piratininga. “É um momento de muita emoção e esperança de dias melhores para todos os nossos profissionais da Saúde e de nossa população”, disse o prefeito.

Do total de imunizados, dois são médicos, dois enfermeiros, sete técnicos de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, um da área administrativa e outro auxiliar de higiene da Policlínica Norte, que atuam diretamente com pacientes de covid-19.

O médico generalista, James Willames Pires Barbosa, 32 anos, que atua na atenção primária na rede municipal (na Policlínica Norte, no Hospital Antônio Giglio e no Pronto-Socorro do Jardim D’Abril) também recebeu o imunizante. Emocionado, relatou como tem sido o trabalho dos profissionais da Saúde na linha de frente do combate ao coronavírus.

“É um trabalho exaustivo, mas estamos nos dedicando 100% aos pacientes e também aos familiares que chegam em busca de informações, de alento. Também tivemos perdas de colegas de profissão. Esperamos que com esse momento histórico (a chegada das vacinas), em breve possamos dar um fim a essa pandemia que tanto vem causando dor e sofrimento em nosso país”, declarou.

Segundo Lins, foram solicitadas aos governos estadual e federal 216 mil doses da vacina, quantidade para atender os profissionais da Saúde e idosos acima de 60 anos na primeira fase de imunização em Osasco.