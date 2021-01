Barueri abre inscrições para aulas de zumba, basquete e mais 20 atividades gratuitas

Estão abertas as inscrições para 17 modalidades esportivas do Barueri Esporte Forte e para outras cinco atividades do Programa Qualidade de Vida, da Secretaria de Saúde.

As atividades oferecidas pelo Barueri Esporte Forte são futebol, futsal, ginástica artística (para meninas), handebol, Jiu-Jítsu, judô, karatê, Kung Fu, Muay Thai, skate, taekwondo, tênis, voleibol, atletismo, basquete, bocha (somente para adultos) e capoeira.

Já o Programa Qualidade de Vida oferece aulas gratuitas de condicionamento físico, Cross Training, pilates, ritmos e zumba para o público adulto masculino e feminino. As atividades devem iniciar em fevereiro, seguindo os protocolos contra a covid-19.

Inscrições nas atividades em Barueri

Os interessados poderão se inscrever pelo site www.barueriesporteforte.org.br/matriculas/. Para quem optar pela inscrição presencial, basta agendar o atendimento, que será no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, por meio do WhatsApp (11) 4210-0699.

Para a realizar a inscrição, é necessário apresentar cópia simples do RG (em caso de aluno menor de idade, cópia também do RG do pai ou responsável), cópia simples do comprovante de endereço, foto 3×4 e atestado médico, protocolo ou anamnese de saúde.