Filho troca casa de Joelma em Alphaville pela do ex-padrasto, Ximbinha, no Pará

Após decisão do jovem, Joelma e Yago deixaram até de se seguir no Instagram

Joelma tem enfrentado problemas no relacionamento com o filho, Yago Matos, de acordo com reportagem. O rapaz, de 25 anos, decidiu trocar a casa da cantora, em Alphaville, área nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, para viver com o padrasto, o guitarrista Ximbinha, a quem chama de pai, em Belém, no Pará, segundo o jornal “Extra”.

Yago é filho de Joelma com o advogado Robson Leão, mas chama o ex-marido e ex-parceiro da cantora na banda Calypso de pai.

De acordo com a publicação, Joelma, que é uma das moradoras ilustres de Alphaville, ficou decepcionada com a decisão do filho de morar com Ximbinha e os dois tiveram um desentendimento. Eles deixaram até de se seguir no Instagram.

Joelma e Ximbinha estão separados desde 2015 e tiveram um divórcio conturbado, com brigas e troca de acusações. Mesmo com o fim do casamento, o guitarrista sempre manteve uma relação próxima com o ex-enteado. Recentemente, Yago se formou em Administração e só Ximbinha esteve na cerimônia de formatura.

A assessoria de Joelma afirma que ela não vai se pronunciar sobre o assunto por ser algo particular.