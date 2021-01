Após gastar R$ 2 mil em veterinário, homem manco descobre que seu cão o imitava

Após desembolsar mais de R$ 2 mil reais com raio-x e consulta com veterinário, o dono de um cachorro descobriu que o pet não tinha lesão na pata, mas apenas queria imitá-lo. O caso aconteceu em Londres, na Inglaterra, e viralizou nas redes sociais.

Russell Jones, dono do animal, publicou um vídeo no qual aparece caminhando com uma perna engessada e de muletas acompanhado. Ele está acompanhado de seu cachorro Bill, que também anda mancando ao lado do tutor.

Preocupado com a saúde do pet, Russell levou o cão ao veterinário e após gastar mais de R$ 2 mil, descobre que seu cão não estava machucado. “Custou-me £ 300 em taxas de veterinário e raios-x, nada de errado, apenas simpatia. Eu amo ele”, escreveu o dono do pet nas redes sociais.

This bloke spent £300 on vets fees and X-rays and it turned out nothing was wrong with the dog, was just copying him out of sympathy 😂😂😂 pic.twitter.com/CJ8pPqxJqH

— Tom Francis (@TFrancis20) January 17, 2021