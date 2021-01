Horóscopo do Dia: previsões de hoje (21/01) para o seu signo

Leia as previsões para todos os signos

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (21/01/2021). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Já nos próximos dias você perceberá que uma pessoa, embora não demonstre, se sentirá bastante atraída por você, com isso suas perspectivas sobre um relacionamento aumentam…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional o futuro é promissor, boas oportunidades aparecerão no trabalho, deixe o passado em seu lugar, os momentos ingratos serviram para forjar seu caráter e pronto, só o futuro…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Receba de braços abertos o amor que entra em sua vida. O tempo e as esperanças perdidas serão recuperados, tudo conspirará para que você alcance a felicidade junto dessa nova…

Dinheiro & Trabalho: A previsão é de triunfo na profissão, um desafio que será apresentado permitirá que você se destaque e cresça também aos olhos de uma empresa concorrente. Os negócios e tudo o relacionado ao dinheiro que…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você se tornará uma pessoa muito feliz ao encontrar alguém que lhe mostrará uma nova maneira de ver as coisas. Com ela sentirá a vontade de ter conversas picantes, ter momentos…

Dinheiro & Trabalho: É o momento certo para pensar alto, por isso, considere as críticas como uma razão para melhoria e crescimento. Contudo, faça parte da equipe de trabalho, integre e compartilhe. Se você assumir muitas…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Uma mudança de atitude, sendo mais otimista e seguro de si será tudo o que precisa para chegar ao coração de alguém. Comece desde agora porque os ventos da sedução sopram para…

Dinheiro & Trabalho: Você está tão perto do sucesso financeiro que não consegue enxergar o pouco que falta para se firmar nessa área, apenas precisa mudar certos pontos de vista e ver seus negócios sob uma ótica mais…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Nesta quinzena que se aproxima, o amor estará presente para dar-lhe a alegria de se sentir mais amado do que nunca. Se até agora parecia impossível ter alguém do seu lado, que a…

Dinheiro & Trabalho: Apesar de certas incertezas, logo verá um futuro de sucesso na profissão e você não poderia estar mais certo, já que sua energia e conhecimento, abrirão o caminho, para o melhor de sua capacidade…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Acontecimentos tão felizes quanto inesperados no amor, siga o fluxo, confie em si mesmo e você terá boas surpresas. Tudo ficará mais claro sobre essa pessoa, a maneira como ela…

Dinheiro & Trabalho: Você terá a oportunidade de se dedicar a um novo trabalho nas horas vagas, que pode se tornar a fonte de renda principal e que tem grandes possibilidades de se tornar uma atividade lucrativa em um…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: É surpreendente, mas neste ciclo, tudo pode acontecer na sua vida amorosa. Seja natural e aguarde uma pessoa mostrar abertamente o interesse dela por você. Por isso, nunca pare…

Dinheiro & Trabalho: Aprenda a esperar o momento certo para agir no trabalho, nem antes, nem depois. Muitas coisas positivas virão depois disso. Neste novo ciclo, é possível encontrar um novo emprego ou subir de cargo, é…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você vai recuperar a autoconfiança e se projetar com mais otimismo porque o amor agora está aparecendo sob um novo rosto, uma pessoa desconhecida até agora, abra seus olhos…

Dinheiro & Trabalho: Você terá a sensação de ter entrado numa rotina sem fim no trabalho, onde tudo leva ao mesmo. Antes de entrar nesse desanimo, preste atenção aos acontecimentos, ligações e contatos, já…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O que você considerava como perdido no amor, a partir de agora não existe mais, porque com as boas perspectivas que se apresentam, não há nada impossível quando pensar em…

Dinheiro & Trabalho: O mercado de trabalho pode oferecer por estes dias uma opção que você espera há um bom tempo. Talvez tenha chegado a hora de se aventurar em novos caminhos que o podem levar ao próximo…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Talvez agora você não esteja com o amor do seu lado, mas não se preocupe porque tudo virá na hora certa e haverá uma sensação de êxtase quando finalmente se encontrar com essa…

Dinheiro & Trabalho: Mantenha contato direto com aqueles que podem lhe mostrar vantagens nas finanças. Algo relacionado ao dinheiro e negócios está conspirando a seu favor, olhe ao seu redor com mais atenção. As…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A partir de agora o amor para você será outra coisa, sentirá a vibração de tantas emoções que não saberá explicar o que acontece por dentro. Você está no caminho certo para se…

Dinheiro & Trabalho: Crie novas formas de interagir com a sua área profissional, ainda é possível surpreender e cativar pessoas que apoiem suas ideias, além do conhecimento, use da intuição e a criatividade para desenvolver…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A sua felicidade está no presente, entenda que suas melhores opções não estão no passado. Elimine de seus pensamentos e do seu coração situações e pessoas que realmente se foram…