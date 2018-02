Galinha Pintadinha supera Rihanna e é o maior canal de música do YouTube

O canal infantil Galinha Pintadinha bateu mais um recorde de audiência e ultrapassou a cantora Rihanna no Youtube, se tornando o maior canal de música da plataforma.

Publicidade

Com os dois clipes recentes, “coelhinho da Páscoa” e “Fui à Espanha”, o canal superou a marca de 100 mil visualizações, e a personagem completou 30 vídeos ultrapassando o marco da diva do Pop que tem 29.

O canal oficial da marca em português já foi eleito o mais visto no YouTube no Brasil, com mais de 7 bilhões de views e mais de 9 milhões de inscritos, batendo seu próprio recorde de visualizações da plataforma: 14 milhões em um único dia!

Lista das postagens de maior popularidade no canal de vídeos musicais da Galinha Pintadinha:

1. “Pintinho Amarelinho”, com mais de 515 milhões de visualizações

2. “Galinha Pintadinha”, com mais de 477 milhões de visualizações

3. “A Baratinha”, com mais de 430 milhões de visualizações

4. “Parabéns da Galinha Pintadinha”, com mais de 400 milhões de visualizações

5. “Mariana”, com mais de 314 milhões de visualizações