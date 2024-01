Graciele Lacerda sai na torcida por Wanessa no BBB 24 e Zilu alfineta: “É muita hipocrisia”

Graciele Lacerda sai na torcida por Wanessa no BBB 24 e Zilu...

O anúncio da participação da moradora de Alphaville Wanessa Camargo no Big Brother Brasil, o BBB 24, da TV Globo, rendeu comentários e manteve a tensão na família Camargo. Ontem (7), Graciele Lacerda saiu na torcida pela cantora, irritando Zilu Godoi, que classificou o apoio da atual de Zezé como “hipocrisia”.

Assim que Wanessa foi confirmada no Camarote do BBB 24, Graciele Lacerda fez uma publicação nos Stories declarando apoio à filha de Zezé: “Estamos com você”, escreveu a influenciadora digital.

A posição de Graciele repercutiu nas redes sociais e internautas relembraram algumas brigas do passado. Quem não gostou da torcida foi Zilu, que rasgou o verbo contra a atual mulher de Zezé nos comentários de perfil de notícias de famosos: “Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca calada”.