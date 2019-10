Homem que era linchado após violentar mulher no Jd. Conceição é preso pela GCM de Osasco

Homem que era linchado após violentar mulher no Jd. Conceição é preso...

Agestes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco prenderam, na noite de sábado (5), um homem acusado de ter abusado sexualmente de uma mulher no Jardim Conceição. Ele foi preso após ser linchado por populares.

De acordo com a GCM, em patrulhamento pela Rua Pernambucana, a equipe de ROMU deparou-se com um aglomerado de pessoas que ao perceberem a presença dos GCMs deixaram o local, onde havia um homem caído no chão. Questionado pelos guardas, ele informou ser vítima de linchamento, mas dizia não saber o motivo.

Uma testemunha alegou que o motivo do linchamento é que uma mulher havia sido violentada por ele. A vítima confirmou a acusação aos agentes de segurança e o acusado foi conduzido à delegacia.

