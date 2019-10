Outubro Rosa: Hospital de Barueri vai realizar 5.500 mamografias

Para celebrar o mês de conscientização sobre o câncer de mama, o Hospital Municipal de Barueri, unidade da Prefeitura gerenciada em parceria com a SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, ampliou o horário de atendimento para mamografia durante os próximos dois meses.

No período, o exame poderá ser realizado de segunda-feira a sábado, entre 8h e 19h, conforme agendamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Normalmente, o atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h40.

Com a ampliação, a estimativa é que sejam realizadas 3.000 mamografias em outubro (mais do que o dobro do que é realizado mensalmente) e 2.500 em novembro.

Publicidade

De janeiro a agosto deste ano, o HMB realizou 10.135 mamografias, que é o exame radiológico capaz de detectar a presença do câncer de mama, antes mesmo de se tornar palpável. O procedimento, considerado não invasivo, é indicado para mulheres com mais de 40 anos e tem duração média de dez minutos, de acordo com a assessoria do hospital.

“A mamografia é um exame para avaliar se existe alguma alteração na mama, detectar lesões e rastrear doenças”, explica Rachel Ribeiro, oncologista do Hospital de Barueri, que ressalta a importância de fazer esse exame rotineiramente para tratar qualquer enfermidade o mais rápido possível.

Publicidade

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação de células anormais, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Esse tipo de câncer é o mais comum nas mulheres, depois do câncer de pele, e é considerado também o que mais causa morte por câncer na população feminina.

Diante de dados alarmantes, as melhores formas de cuidado são: manter o peso corporal adequado, praticar atividade física, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, fazer exames com regularidade e principalmente estar atento ao próprio corpo.

“Olhar para nós mesmos é sempre muito importante porque o corpo mostra alterações. Prestando atenção dá pra perceber as mudanças e procurar atendimento”, alerta Rachel, que pontua o endurecimento das mamas, mudanças na coloração da pele, saída espontânea de líquido do mamilo, mudança no formato do mamilo e nódulo no pescoço ou axilas como sinais de alerta.

Além do cuidado físico, o HMB também considera importante oferecer informação segura e correta para a população, por isso, promoverá palestras para pacientes e colaboradores sobre os cuidados com a saúde da mulher.

Palestras

Publicidade

Já nesta terça-feira (8/10), Vânia Zito, médica e coordenadora do setor de qualidade, abordará o tema “A incrível arte de viver”, às 10h00 no Espaço de eventos do hospital, localizado no piso intermediário.

Nesse mesmo local, no dia 22/10, às 14h, a empreendedora social Silvana Sanguinete falará sobre “Propósito de vida mais repaginado”. Os eventos são abertos ao público e não há necessidade de fazer inscrição para participar.