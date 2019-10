Emidio questiona Doria sobre investimentos em Osasco e região

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) enviou ao governador João Doria (PSDB) uma série de requerimentos de informação questionando a situação de obras em Osasco e região.

O deputado questionou o cronograma de obras e a previsão de entrega do Corredor Oeste, o plano de investimentos para ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto nos municípios de Osasco, Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus e a previsão do atendimento integral da região.

Emidio também fez questionamentos sobre os planos para implementação de bilhete de integração entre os ônibus municipais e as estações da CPTM na região metropolitana. O parlamentar ainda perguntou quais entraves e os prazos da intervenção. Para ele, “o governo Doria precisa dar o mesmo tratamento dado à Capital para todos os municípios da região metropolitana”.

O deputado também critica o, segundo ele, baixo repasse do governo paulista para obras de saneamento básico.

Sobre o Corredor Oeste, Emidio lembrou que essa obra está cinco anos atrasada e, quando concluída, vai beneficiar os moradores de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira e Itapevi que se deslocam até a Capital. “As expectativas de conclusão já se arrastam além do limite do razoável”.