Osasco oferece cursos gratuitos e terá mutirão de empregos para pessoas com deficiência

Osasco oferece cursos gratuitos e terá mutirão de empregos para pessoas com...

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETR) da Prefeitura de Osasco abriu vagas para uma série de workshops e curso de informática básica voltados exclusivamente às pessoas com deficiência (PcD).

A iniciativa é resultado das demandas levantadas no Fórum de Empregabilidade para PcD e Reabilitados do INSS, realizado em agosto deste ano, do qual participaram diversas empresas.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por e-mail: [email protected].

As aulas iniciam em novembro, no Centro de Formação dos Professores (Cefor), localizado na Avenida Marechal Rondon, 263, Centro.

Mutirão de Empregos

Paralelamente, a Secretaria de Trabalho de Osasco trabalha na organização de um Mutirão de Empregos para pessoas com deficiência, a ser realizado no dia 4 de dezembro, também no Centro de Formação dos Professores.

A ideia é, com os cursos, capacitar os interessados antes do Mutirão, para que os candidatos cheguem no evento mais preparados e tenham melhores chances de inserção no mercado de trabalho formal.

Ao todo serão oferecidos cinco workshops, com duração de 3h cada, abordando os seguintes temas: “Elaboração de Currículo”, “Atendimento ao Cliente”, “Como se preparar para Processo Seletivo”, “Comunicação” e “Raciocínio Lógico”.

O ciclo de palestras acontece entre 11 e 22 de novembro, em dois períodos: manhã e tarde. Os interessados podem escolher a data, o período e qual oficina participar. É possível fazer mais de uma oficina.

Com relação ao curso de Informátiva Básica, as aulas acontecem de 4 a 22/11, também em dois períodos, conforme escolha do aluno, e tem carga horária de 40 horas.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, pelo telefone: 3653-1164.

Serviço

Workshops e curso de informática exclusivos para PcD

Inscrições abertas pelo email: [email protected]

Quando? Aulas em novembro, a partir do dia 4/11

Horário: períodos manhã e tarde

Local: Centro de Formação dos Professores (Cefor)

Endereço: Avenida Marechal Rondon, 263, Centro

Mais informações: 11 3653-1164

Gratuito

Mutirão de empregos PcD

Dia: 4/12

Horário: das 9h às 17h

Local: Centro de Formação dos Professores

Endereço: Avenida Marechal Rondon, 263, Centro

Candidato deve levar RG, CPF, CTPS, Laudo médico (se tiver) ou Certificado de Reabilitação Profissional do INSS

Gratuito