Homem que estuprou mulher há um mês é preso após tentar fazer outra vítima em Itapevi

A Polícia Militar da 3ª Companhia do 20° Batalhão Metropolitano prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (8), um homem que tentou abusar sexualmente de uma mulher na estrada Elias Alves da Costa, Vila São João, em Itapevi. No mês passado, ele teria estuprado uma mulher o mesmo local, segundo informações da página “Itapevi Agora”.

publicidade

No ataque cometido nesta segunda, o homem puxou a vítima pela camiseta e tentou arrastá-la para um matagal, mas a mulher reagiu. Durante a luta corporal, o indivíduo disferiu vários socos no rosto da vítima, que conseguiu fugir e foi atendida em uma unidade básica de saúde.

A vítima relatou as características do homem à polícia, que iniciou um patrulhamento na região. Os policiais encontraram um homem com os mesmos traços descritos pela mulher, mas ele estava com uma roupa diferente. Na abordagem, ele confessou que trocou de roupa. Já as vestimentas usadas no crime foram localizadas no mato.

publicidade

Ele foi levado à Delegacia de Itapevi, onde foi reconhecido pela vítima. Ao ser conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher do município, foi constatado que ele já havia passagem pelo mesmo crime, cometido no mês passado, no mesmo local, e outra por roubo.

ESPEROU A FAMÍLIA DORMIR// Homem coloca fogo na casa com a mulher e os filhos dela dentro em Osasco