Homem que tentou matar a ex em Itapevi é preso em São Roque

Após esfaquear a ex-companheira, na região da Vila Santa Rita, em Itapevi, na manhã desta sexta-feira (4), Wilson Nascimento de Jesus, de 38 anos, foi preso em São Roque, na tarde do mesmo dia do crime.

A ex-companheira dele, Célia Sena, foi socorrida por vizinhos, que ouviram gritos. Ela foi encontrada no chão, com facadas no tórax, abdome, braço e perna. Wilson havia fugido. Resgata por policiais militares, ela está internada em estado grave no Hospital Geral de Itapevi.

Wilson foi localizado em São Roque após policiais receberem uma denúncia de um homem andando com uma faca na rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva. Os agentes de segurança foram atender à ocorrência e constaram que se tratava do homem foragido após esfaquear a ex em Itapevi na mesma manhã.

Wilson confessou e a faca que ele portava era a mesma utilizada no crime. Ele vai responder por tentativa de homicídio e violência doméstica.

