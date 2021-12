Horóscopo do Dia 23/12: confira as previsões para o seu signo hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 23/12: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

publicidade

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: É hora de esquecer o passado e viver o presente, o mundo não acabou, pode ter uma nova paixão. Com alguém especial está tendo uma forte atração, mas está se prendendo ao que…

Dinheiro & Trabalho: Houve muitas mudanças em todos os aspectos profissionais para que as coisas continuem iguais. Percebeu isso muito claramente. Depende de você que a partir de hoje os novos tempos…Continue lendo o horóscopo do dia signo Sagitário

publicidade

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É um bom dia para expressar suas emoções de forma criativa para essa pessoa que deseja ter como parceiro. A sua sensibilidade estará à flor da pele. Muitas pessoas erram por não…

Dinheiro & Trabalho: Neste dia as pessoas vão ser muito sensíveis e intolerantes com os erros no trabalho, vai ser um dia muito intenso. Então precisa ter paciência e passar o dia com calma tentando não fazer muitas…Continue lendo o horóscopo do dia signo Capricórnio

publicidade

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Estes dias do mês serão o portal que abrirá o caminho para o coração daquela pessoa que tanto lhe interessa. A vida é muito complexa para levá-la tão levemente. Analise tudo com mais…

Dinheiro & Trabalho: O reconhecimento e o sucesso profissional estão em alta, então você está em um ótimo momento no trabalho. A sua forma de atuar o ajudará a se destacar e crescer sem muito esforço….Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não tenha complexos com sua timidez porque ela também pode fazer alguém se apaixonar por você. Poderá encontrar benefícios e alegria, por isso é importante marcar um encontro…

Dinheiro & Trabalho: Tenha sempre uma direção clara no seu trabalho, assim nunca perderá a motivação. Lute pelo que acha importante e mantenha-se concentrado. Isso será positivo para se destacar na sua área…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Estão previstos dias muito interessantes com a possibilidade de conhecer a alguém ideal para o seu coração. O amor que sentirá por essa pessoa será muito forte. Aos poucos verá…

Dinheiro & Trabalho: Nestes dias de grandes transformações, suas esperanças aumentarão pouco a pouco. As opções profissionais mudam e se adaptam bastante, você sentirá que está enfrentando uma enorme e…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O dia é ótimo para ter bons momentos junto da pessoa que gosta. A comunicação entre vocês será excelente. Apenas tenha a sensibilidade que sempre tem para dizer as coisas que sente…

Dinheiro & Trabalho: Após um período um pouco confuso na empresa, as opções de retorno à rotina serão um prazer para você. Vai gostar de saber que possui uma agenda bem organizada em mãos para retornar à… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A autoconfiança é uma característica muito sexy que raramente explora. Ser decidido com os assuntos sentimentais farão com que essa pessoa o veja muito atraente. Para estreitar ainda…

Dinheiro & Trabalho: Quanto mais honesto você for no trabalho com seu comportamento, melhor será para que ele seja ativado e encontre benefícios neste dia. O momento é bom para o reconhecimento profissional… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: É possível que queira dar o melhor de si com alguém que lhe interessa. A energia da Lua o deixará muito romântico e sensível, o que chamará a atenção dessa pessoa. Vão poder ter bons…

Dinheiro & Trabalho: Com o seu trabalho avalie o que você precisa para avançar e não deixe nada por fazer. É importante que se esforce para criar um futuro melhor. Aproveite suas habilidades e use da melhor… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Há muitas possibilidades de encontrar alguém com seus mesmos interesses, mais do que tudo, com seus valores. A Lua ingressará no seu signo fazendo com que mostre a essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Você deverá aproveitar a força que tem no seu interior para enfrentar um desafio que pode acabar sendo o mais importante de sua carreira. Prepare-se porque pode lhe dar a chance de crescimento… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O amor que tanto deseja está perto. Pode ser no supermercado, na rua ou talvez uma amizade que você nunca imaginou que poderia acontecer algo. As estrelas o ajudarão a manter…

Dinheiro & Trabalho: Hoje é um ótimo momento para definir objetivos muito exigentes para o futuro e dar o seu melhor para os cumprir. As estrelas privilegiam este tipo de desafio. Continue nesse caminho e… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Diante de você vão se abrir novos caminhos sentimentais que o levarão direto ao coração dessa pessoa especial. Vai trazer o seu romantismo à tona e terá bons momentos junto…

Dinheiro & Trabalho: Possivelmente tudo o que consiga fazer durante estes dias será planejar finalmente a chegada de um momento especial em sua vida. A longo prazo, você pode perceber que algumas…Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Há uma energia muito boa para encontros românticos. Você só precisa pesquisar muito intensamente, pois está havendo dispersão no modo que procura. É possível que encontre a pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Hoje a energia é muito positiva e de crescimento, o trabalho será deixar para trás o que não deu certo e olhar para frente. Porque às vezes você tende a viver no passado e se preocupar…Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

MENTIU// Homem diz que está doente para não viajar com a família e é flagrado traindo a esposa com a amiga dela