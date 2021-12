Homem diz que está doente para não viajar com a família e é flagrado traindo a esposa com a amiga dela

Uma mulher descobriu que estava sendo traída pelo marido após assistir imagens da câmera do interfone de sua casa. O homem havia dito que estava doente para não viajar com a família, mas, na verdade, queria ficar com a amante.

publicidade

O caso aconteceu nos Estados Unidos e viralizou nas redes sociais. A mulher decidiu publicar o vídeo mostrando a infidelidade do companheiro. “Quando o seu marido está muito doente para ir na viagem em família que você planejou”, ironizou.

Nas imagens, é possível ver quando o homem sai pela porta da casa e, segundo depois, a amiga da esposa dele também sai. Os dois se agarram e se beijam. De acordo com a mulher, o marido achou que havia desconectado a câmera do interfone.

publicidade

O flagra foi publicado no TikTok em outubro, gerou muita repercussão e já foi visto mais de 5 milhões de vezes. A mulher disse que o marido chegou a pedir desculpas pela situação, mas que nenhuma desculpa será “boa o suficiente”. “Não acho que chegarei no ponto em que estarei tipo ‘está tudo bem’, porque isso ‘não foi tudo bem’”, declarou.

A mulher revelou ainda que o agora ex-marido foi embora. Ela também brincou dizendo que ele não era “muito inteligente”, já que beijou a amante na frente da câmera que ele mesmo havia instalado.