Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, terça-feira (16/06)

Horóscopo do Dia para hoje, terça-feira (16/06). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você se sentirá cada vez mais próximo do coração daquela pessoa que permanece distante, mas que não para de pensar em você, embora não o deixe aparecer. Começa um novo…

Dinheiro & Trabalho: Algo que você deve decidir no seu local de trabalho está girando em sua cabeça e, enquanto você não o resolve, não pode ficar calmo. Felizmente, com a ajuda de uma pessoa que admira seu trabalho, você…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você é invadido por um sentimento de felicidade e harmonia interior que surge como resultado do encontro que terá com alguém que mudará sua vida sentimental para valer. As portas…

Dinheiro & Trabalho: Quando as coisas parecerem mais complicadas e difíceis, elas começarão a ser resolvidas e agora seu ciclo de trabalho está em ascensão e, embora lhe pareça que existem problemas insolúveis e situações…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O sucesso no amor está em tirar idéias negativas da sua mente e se abrir para o futuro com confiança e segurança. Coloque os pés no chão, mas ainda sonhe, porque quando se trata de…

Dinheiro & Trabalho: Tudo o que acontecerá no nível profissional dependerá do seu faro mais do que conhecimento em relação a uma determinada proposta que você receberá. Não fique de braços cruzados esperando pelos…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você notará como certas coisas começam a ser vistas com mais segurança emocional. O que você esperava acontece e agora você tem mais certeza do seu destino e do dono dos seus sentimentos…

Dinheiro & Trabalho: Quando se trata de trabalho é importante que você se dedique mais ao que sabe fazer e não perca tempo ou energia com empresas que não valem a pena. Ao focar sua energia em uma direção positiva, você…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Uma situação sentimental que parecia estar escapando de suas mãos é resolvida satisfatoriamente para você. Não se preocupe, o que você temia não acontecerá, pelo contrário…

Dinheiro & Trabalho: Você iniciará um projeto em casa, um trabalho por conta própria onde existem certos aspectos que podem causar alguma confusão inicial na sua percepção desse tipo de negócio. Portanto, busque informações…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Hoje uma vibração explosiva o torna impulsivo no amor, embora não em um sentido negativo, mas sim de querer ter rapidamente ao se lado quem lhe faz sonhar acordado. Você entrará…

Dinheiro & Trabalho: Você está bem motivado e sua inteligência está saindo pelos poros. Nesse novo ciclo que começa hoje, sua capacidade de absorver novos conhecimentos e tecnologias é incrível. Com a forte influência…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você ficará muito surpreso quando tiver notícias de uma pessoa que não via há muito tempo, que você adora e que agora ressurge em sua vida com uma nova energia e disposição. Talvez…

Dinheiro & Trabalho: Existe um movimento muito positivo no seu trabalho que contribuirá para melhorar sua situação. Neste ciclo sua capacidade de progresso aumentará e você poderá ter uma posição mais bem remunerada em…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O tempo das mudanças começou para você. O que está se aproximando é muito intenso e, em alguns dias, você desfrutará do amor de alguém que deixa aparecer o que sente por…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo se você mantiver sua ocupação atual, poderá dedicar tempo e energia a uma atividade extra, mais relacionada à sua personalidade, que não apenas gera mais renda, mas também contribui para…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A partir de hoje você notará muitas coisas que começarão a mudar em sua vida. Estes são dias de amor e romance onde descobrirá o que achava que não existia tão cedo assim para você…

Dinheiro & Trabalho: Algo interessante pode acontecer relacionado ao seu trabalho e é possível que nas próximas semanas alguém o convide a participar de uma nova empresa ou talvez, assumir um gerenciamento diferente…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O amor está muito próximo de você, mas você insiste em não querer vê-lo e esse é o seu erro. Felizmente, nos próximos dias, você será capaz de fazer a leitura correta do que acontece…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite todos os contatos profissionais que você estabeleceu nos últimos tempos e comunique-se com tantas pessoas quanto você precisar para conseguir o emprego que deseja, ou para voltar ao…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Com o eflúvio lunar em seu signo, você está no limiar de um novo relacionamento, este é um ciclo importante para o amor onde você poderá consolidar algo que vai iniciar muito em breve…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, até que enfim haverá soluções para tudo aquilo que você tem apontado nos últimos tempos. Portanto, um ciclo de preocupações e instabilidades no trabalho termina e agora o período de…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Chegou a hora de enfrentar sua realidade e se você gosta dessa pessoa, não pense mais sobre isso e vá até ela, diga a ele o que sente. Você não precisa ficar quieto sobre o amor. Uma palavra…