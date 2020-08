Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (23/08)

Horóscopo do Dia para este domingo (23/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Alguém lhe fará uma surpresa que vai preencher seus dias de forma apaixonada. Não será necessário ficar falando sem fim porque o vento levará as palavras e a pessoa que você gosta…

Dinheiro & Trabalho: Nos assuntos financeiros, você deve ser mais racional e não unir seus sentimentos pessoais com o dinheiro, porque isso quase nunca acaba bem. Hoje você não deve duvidar em nenhum momento de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O entusiasmo no amor será renovado nesta semana aumentando suas chances de iniciar um novo relacionamento, já que uma pessoa que você muito gosta e que esteve por um tempo…

Dinheiro & Trabalho: Durante os próximos dias você terá a certeza que está no caminho certo já que em breve a prosperidade financeira baterá em sua porta. A tensão gerada por um grande período de incertezas começa… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você se sentirá especial para essa pessoa e sentirá que o caminho para uma vida plena e feliz se torna muito mais fácil. Os obstáculos estão desaparecendo, mas não cometa o erro de…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um período de grande criatividade, então se quiser tentar um negócio paralelo para gerar lucros extras, faça isso sem remorso. O que você for criar será um sucesso e você será recompensado… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Um encontro ou uma situação imprevista mexerá muito com você e lhe dará um toque de energia poderoso para avançar no amor. A maneira como essa pessoa reagirá nos próximos dias…

Dinheiro & Trabalho: O receio sobre a futura situação de emprego é compreensível na maioria das vezes, mas no seu caso, é algo que está totalmente descartado, seu horóscopo mostra o contrário, mais trabalho e uma outra… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você terá uma conversa com alguém muito especial que fará ambos felizes. É possível que o estado desse relacionamento de amizade avance um outro nível. Nesse momento você vai…

Dinheiro & Trabalho: Um período muito bom vai acontecer no trabalho, você poderá ter a alegria de conseguir uma vaga com a qual estava pensando há muito tempo, o que lhe trará coisas boas no futuro. As circunstâncias… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você precisará de uma quantidade extra de paciência porque apesar que essa pessoa estará receptiva a tudo que possa indicar um relacionamento mais sério entre vocês dois, ela ainda…

Dinheiro & Trabalho: A próxima semana você entrará em um ciclo de intensas atividades profissionais. Existirão situações imprevistas em seu trabalho que exigirão sua criatividade e flexibilidade mental para resolvê-las com… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Prepare-se para desfrutar do amor na sua faceta mais romântica e deixe-se levar pelos instintos que tem reservado quando se encontra com essa pessoa. Mas lembre-se que amor é sentimento…

Dinheiro & Trabalho: Nem sempre vemos luz no horizonte, às vezes as dificuldades são tantas que tudo nos parece um caminho sem saída, mas há uma mudança para uma atividade diferente e produtiva, a qual será muito… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: De repente você se sente muito atraído por alguém que é uma amizade há algum

tempo, mas que agora está de certa maneira comprometida, vocês têm uma amizade maravilhosa…

Dinheiro & Trabalho: Você tem a força necessária para superar qualquer coisa na vida, então os obstáculos que se apresentem neste momento serão muito fáceis para você. Aplique essa característica de maneira positiva e coloque… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Vista-se com coragem, sinceridade e diga a essa pessoa que não sai dos seus pensamentos todas as coisas boas que pode lhe oferecer. Embora você fique preocupado com uma…

Dinheiro & Trabalho: Sua vida profissional entra em um estágio muito positivo e o ambiente astrológico ao seu redor é positivo e feliz. Os frutos do trabalho virão no momento certo, continue fazendo a sua parte. Essa… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Durante a semana terá a oportunidade de mostrar à sua futura cara metade tudo o que sente por ela. Deixe-se levar pelos sentimentos e garanta que as preocupações não ocorram nesse…

Dinheiro & Trabalho: Você estará em posição de resolver qualquer problema que ocorra no trabalho, suas atitudes serão reveladas e todos ficarão surpresos com seu desempenho. Com isso, vai se sentir útil fazendo o que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Agora mais do que nunca confie em seu magnetismo, segure-se na sua certeza de que é possível conquistar quem lhe interessa. Você tem uma grande capacidade de imaginação, no entanto…

Dinheiro & Trabalho: No plano financeiro não há razão para sofrer tanto porque você

alcançará algo importante, e depois disso terá a certeza que pode obter mais. Por isso, não se acomode com pouco, continue tentando… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Quando o amor verdadeiro existe, as palavras deixam de ter o valor porque quando

duas pessoas se encontram, se comunicam com os olhos. Você sentirá que, com um único olhar…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro parece que vai começar a chegar mais facilmente, você está em um ponto em sua vida onde não vai lhe custar nada para obtê-lo, apenas preste atenção a todos os detalhes e não descuide as observações… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

