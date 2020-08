Temperatura Máxima de hoje (23/08) exibe “Círculo de Fogo: A Revolta” na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (23/08) vai exibir o filme “Círculo de Fogo: A Revolta” na tela da TV Globo. O longa, que é dirigido por Steven S. Deknight e tem John Boyega e Scott Eastwood no elenco, vai ao ar às 13h50, logo após o programa “Tamanho Família”.

Temperatura Máxima de hoje (23/08) – “Círculo de Fogo: A Revolta”

Sinopse: Filho de Stacker Pentecost, responsável pelo comando da rebelião Jaeger, Jake Pendergast era um promissor piloto do programa de defesa, mas abandonou o treinamento e entrou no mundo do crime. Quando uma nova ameaça aparece, Mako Mori assume o lugar que era do pai no comando do grupo Jaeger e precisa reunir uma série de pilotos. Ela procura o irmão Jake e decide lhe oferecer uma segunda chance para ajudar no combate e provar seu valor.

Mais informações:

Título original: Pacific Rim Uprising

Elenco: John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi

Direção: Steven S. Deknight

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura

