IBGE tem 256 vagas temporárias em Barueri para o Censo 2022

Estão abertas as inscrições para preencher as vagas temporárias no Censo 2022 do IBGE. Em Barueri, são oferecidas 256 vagas para os cargos de recenseador e agente censitário.

publicidade

Em todo o país, foram abertas 206 mil vagas, com reserva de oportunidades para pessoas com deficiência. Na região, são mais de 2 mil vagas temporárias abertas. Já em Barueri, são oferecidas 231 vagas para recenseador e 25 para agente censitário.

O salário dos agentes censitários é de até R$ 2.100, com jornada de 40 horas por semana. Já a remuneração dos recenseadores será por produção.

publicidade

Para concorrer à função de recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo, e para agente censitário, ensino médio concluído.

Censo 2022 – Inscrições nas vagas temporárias do IBGE:

As inscrições para as vagas temporárias vão até 29 de dezembro, no site da FGV, que é a organizadora do concurso. Para agente censitário, a taxa de inscrição é de R$ 60,50. Já para recenseador é de R$ 57,50.