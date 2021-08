Incêndio em Barueri: asilo com 43 idosos foi evacuado às pressas

O asilo Grupo Vida, que fica próximo à área do incêndio que matou uma mulher e duas crianças e destruiu pelo menos seis galpões, no Jardim Califórnia, em Barueri, teve de ser evacuado às pressas, nesta quinta-feira (26), em meio à cortina de fumaça que formou-se na região.

De acordo com a Prefeitura de Barueri, 43 idosos foram removidos para “um local mais seguro”. Além dos idosos, funcionários da empresa que pegou fogo, de empresas vizinhas e moradores do entorno foram removidos e a região do incêndio foi isolada.

Ainda não há informações sobre as causas das chamas. “A fumaça preta que tomou conta do céu da região é extremamente tóxica e, se algum cidadão a tiver inalado, a orientação do Corpo de Bombeiros é para procurar a unidade de saúde mais próxima”, orienta a administração municipal.

Vítimas

Até o momento, foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros três vítimas fatais. “Durante a operação de rescaldo, nós tivemos a localização, infelizmente, de uma mulher e duas crianças, em um galpão. Elas foram encontradas dentro de um banheiro”, disse o Major Palumbo, ao “Brasil Urgente”, da Band.

Ainda de acordo com o Major, um bebê está desaparecido. Já o pai da família, que vivia em uma casa dentro de uma das empresas que foi tomada pelo fogo, foi socorrido pela manhã, com queimaduras.

Além disso, pelo menos quatro pessoas teriam sido levadas em estado grave ao Hospital de Barueri. E segundo informações de funcionários da unidade de saúde, uma mulher teria sido intubada com cerca de 80% do corpo queimado.