Influenciadora Alessandra Urbani é a nova cara do SuperShopping Osasco nas redes sociais

A influenciadora digital Alessandra Urban, moradora da cidade, é a nova cara do SuperShopping Osasco nas redes sociais. Ela mostra novidades, promoções, atrações, curiosidades e dicas para os clientes do centro de compras.

Alessandra Urban tem 14 mil seguidores no Instagram e foi escolhida pelo público do SuperShopping Osasco através de enquetes na rede social. Ela assume a frente da página até o final do ano.

“Queremos estar cada vez mais presentes no dia a dia dos nossos clientes. A chegada da Alessandra é uma maneira de nos comunicarmos melhor com o nosso público”, destaca Jéssica Zanela, gerente de Marketing do shopping center.

