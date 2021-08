Recém-casados mandam boleto de R$ 1.250 para convidados que faltaram no casamento

O casal norte-americano Doug Simmons, de 44 anos, e Dedra McGee, de 43, viralizou nas redes sociais após mandar um boleto para todos os convidados que confirmaram presença, mas não foram ao casamento deles.

publicidade

A fatura de 240 dólares, aproximadamente R$ 1.250, vence no dia 19 de setembro e foi publicada por Simmons nas redes sociais. “Como você não ligou ou avisou que não compareceria, esse valor é o que você nos deve pelo pagamento antecipado do seu assento”, diz um trecho do texto anexo ao documento.

De acordo com o New York Post, a cerimônia de casamento foi realizada no Royalton Negril Resort & Spa, na Jamaica, onde o assento de cada convidado saiu por cerca de 120 dólares e a ausência dos convidados causou uma despesa a mais aos noivos.

publicidade

Doug disse que ficou “um pouco mesquinho” após o episódio e afirmou que a cobrança não tem a ver com o dinheiro, mas com a falta de respeito e de consideração das pessoas que haviam confirmado a presença, mas não compareceram ao suado casamento dos sonhos do casal.

“Nós perguntamos quatro vezes ‘Você está disponível para vir, você consegue?’ e eles continuaram dizendo ‘Sim’”, lembrou o noivo, que é de Chicago, nos Estados Unidos, e realizou a cerimônia na Jamaica.

publicidade

Nas redes sociais, a atitude viralizou e gerou polêmica: “Você confirmou a presença e não apareceu? Se for assim, isso é uma m*rda idiota”, defendeu um internauta. “Entendo estar chateado com a falta de convidados para um casamento pequeno, mas enviar uma fatura é demais”, criticou outro.

“Enviar uma fatura é incrivelmente cafona. Se você não pode pagar pelo seu casamento, barateie-o”, escreveu uma mulher. “Confirmar presença e não ir é muita sacanagem”, comentou outro internauta.

INSHALLAH!// Novela O Clone volta no Vale a Pena Ver de Novo em outubro