Central 156 de Osasco faz mais de 3 mil atendimentos por dia

A Central 156 da Prefeitura de Osasco registrou um aumento de 53% nos atendimentos de janeiro a agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O agendamento da vacinação contra a covid-19 está entre um dos serviços mais solicitados no canal.

publicidade

O serviço de comunicação entre a Prefeitura e a população é operacionalizado pelo Instituto das Cidades Inteligentes (ICI) desde 2011. A Central 156 conta com cinco meios de contato: telefone, aplicativo, WhatsApp, chat e e-mail, sendo o telefone o responsável por 69% dos atendimentos.

O gerente de projetos do ICI em Osasco, André Moro, explica que a média de atendimentos diários entre janeiro e agosto deste ano foi de 3.071. Além disso, alguns serviços se destacaram pela alta procura. “Entre os mais solicitados estão os agendamentos para o Portal do Trabalhador, para a Casa do Empreendedor e para a Secretaria de Finanças, além de solicitações de coleta de entulho e manutenção de iluminação pública”, conta.

publicidade

Com relação ao agendamento da vacinação contra a covid-19 em Osasco, o gerente de projetos afirma que mais de 72% dos agendamentos foram realizados pelo aplicativo. “Nós atingimos 124.467 vacinas agendadas entre janeiro e agosto de 2021. Esse canal moderno e prático garante mais agilidade e facilidade aos serviços públicos municipais”, destaca.

Para quem precisa utilizar a Central 156, o aplicativo está disponível gratuitamente para Android e iOS. Além disso, há o portal online central156.osasco.sp.gov.br.

publicidade

CONCURSO DE BELEZA// Osasquense Karen Gentil concorre no Miss Brasil Globo 2021