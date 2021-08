Tatá Werneck se revolta com produtora após perder material gravado: “Apagou tudo”

A humorista e apresentadora Tatá Werneck manifestou no Twitter nesta terça-feira (31) sua revolta após materiais gravados que não foram exibidos em seu programa Lady Night, no canal a cabo Multishow, terem sido deletados pela produtora responsável. “Apagou tudo”.

“Sempre quis colocar no ar o material bruto dos especialistas, porque a gente edita com muito apego . O bruto é bem melhor que o editado inclusive, mas temos pouco tempo no ar. Fui pedir pra produtora esse material porque sempre avisei que queria usar um dia. E a produtora apagou tudo”, lamentou Tatá Werneck.

“Tô bem chateada. Anos e anos de um material que eu sempre avisei que queria usar. Horas de improviso . Tudo jogado fora”, continuou.

Ela fez questão de esclarecer que não foi o Grupo Globo que deletou o material. “O Lady Night é feito por uma produtora . Não foi a Globo quem apagou tá?”.

Tatá Werneck deu um exemplo de material jogado fora: “Pra terem uma ideia, tinha um beijo do Caetano no Rafa que não foi ao ar. Tanta coisa que eu queria fazer com aquele material. E sempre avisei. Desculpa, pode parecer besteira. Mas são horas de improviso ali. De encontros. Jogados fora pela produtora”.

