Inscrições em concurso do Ministério Público de SP terminam quinta (19); salários de até R$ 7 mil

Termina às 16h desta quinta-feira (19) o prazo para as inscrições no concurso público do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP).

As oportunidades são para as funções de analista de promotoria e oficial de promotoria, com remuneração inicial de R$ 7 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

O concurso público é para candidatos que tenham o nível superior completo. A seleção é organizada pela FGV Conhecimento e será realizada em duas etapas: prova objetiva de múltipla escolha e análise de títulos ao cargo de analista e prova prática de digitação ao cargo de oficial.

Como se inscrever no concurso público do MP-SP:

As inscrições devem ser feitas no site da FGV Conhecimento, onde os interessados podem encontrar ainda o edital do concurso. A taxa é de inscrição R$ 120 para o cargo de analista e R$ 90 para oficial e devem ser pagas via boleto bancário até o dia 20 de janeiro.

Mais informações ou esclarecimento de dúvidas podem ser solicitados via e-mail concursompsp@fgv.br ou pelo telefone 0800 2834628.