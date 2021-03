Inscrições para 70 vagas de emprego no SAMU de Osasco terminam esta semana

Termina na quinta-feira, 4 de março, o prazo de inscrições para processo seletivo da Prefeitura com 70 vagas de emprego no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Osasco. Os interessados podem se inscrever no site da Fundação Vunesp.

São oferecidas oportunidades para condutor de veículo de urgência (28 vagas, salário de R$ 1.590,24), técnico de enfermagem intervencionista (18 vagas, salário de R$ 1.669,75), médico (13 vagas, salário de R$ 4.318,72 por 12 horas semanais), enfermeiro intervencionista (5 vagas, salário de R$ 4.038,93), telefonista auxiliar de regulação médica (5 vagas, remuneração de R$ 929,78 + abono) e rádio operador (1 vaga, remuneração de R$ 929,78 + abono).

O contrato será de um ano, contado da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por uma única vez e por igual período, a critério da Prefeitura.

As inscrições para o processo seletivo com vagas no SAMU de Osasco são feitas no site www.vunesp.com.br, com taxa entre R$ 44,50 e R$ 82,20, de acordo com o cargo pretendido.

