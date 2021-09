Inundados, moradores são obrigados a abandonar suas casas e acusam obra em Carapicuíba

Os moradores da comunidade Porto de Areia, em Carapicuíba, enfrentam um drama há quase um mês. Eles viram suas casas sendo tomadas pela água, alguns tiveram de abandoná-las e acusam uma obra de aterramento da lagoa que fica próximo ao local pelos problemas.

A Prefeitura diz que a obra é de responsabilidade do governo estadual, segundo reportagem do G1. Já o governo do estado alega que o aterramento é executado por uma empresa privada e que não tem relação com o alagamento na região.

A líder comunitária Cleide Faria dos Santos disse ao G1 que procurou a Prefeitura de Carapicuíba e os responsáveis pela obra, mas que nenhum dos dois tomou atitude para solucionar o problema. Enquanto isso, cerca de 1 mil famílias que vivem na comunidade podem sofrer com a situação. “Um perigo para crianças, idosos, os animais, tudo”, afirmou. “Estamos com medo que chova nos próximos dias e piore completamente”, continuou Cleide.

Paulo Henrique Almeida de Araújo, de 26 anos, é um dos moradores afetados pela inundação. Desempregado, ele não sabe o que esperar dos próximos dias. “[A água] vem subindo de pouquinho em pouquinho, eu estou dormindo com o pé na água. Preciso achar um lugar para deixar minhas coisas, mas não tenho para onde ir. Enquanto der vou continuar dormindo aqui”, declarou ao G1.

Outro morador de Carapicuíba atingido pelo alagamento é Rio Roberto Fernandes, 44. Em 2020, quando uma enchente atingiu a região, ele perdeu todos os móveis e tem medo de perder o pouco que conseguiu recuperar desde então. “Aquele alagamento foi causado pela natureza. Agora estou com medo, a água está subindo, posso perder o pouco que me resta. Entreguei na mão de Deus”, disse.

“Estamos cansados de viver na irregularidade”

De acordo com Cleide, os responsáveis pela obra se comprometeram a abrir uma vala para escoar a água, mas nada foi feito até o momento. Ela disse que os próprios moradores, que ganharam recentemente o processo de reintegração de posse da área, começaram a cavar valas para tentar amenizar a situação. “Estamos caminhando para a regularização latifundiária. Temos o direito de zelar pelo local que queremos regularizar, estamos cansados de viver na irregularidade”.

Os moradores alegam que, até o momento, nenhum agente da Prefeitura esteve no local para averiguar a situação. Eles dizem ainda que não tiveram assistência desde que a água começou a subir na comunidade.

Ao G1, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente afirma que o terreno é particular e que chegou a fazer uma vistoria com técnicos do Departamento de Água e Energia (DAEE) e com a Prefeitura de Carapicuíba. Ainda segundo a Secretaria, foi constatado que a obra não está relacionada aos alagamentos, que podem ter sido causados por lixo jogado no local e novas ocupações. O caso também chegou ao Ministério Público de São Paulo, que analisará a situação.

