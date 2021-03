Itapevi também terá “mega feriado” na próxima semana

Na tentativa de melhorar os índices de isolamento social contra a covid-19 e evitar colapso na saúde, a Prefeitura de Itapevi também vai antecipar feriados municipais para a próxima semana.

publicidade

Em Itapevi, serão antecipados para os dias 29, 30 e 31 de março os feriados do Dia da Consciência Negra (20 de novembro) e de São Judas Tadeu Padroeiro de Itapevi (28 de outubro de 2021 e 2022). No dia 1° de abril será ponto facultativo, seguido pelo feriado nacional da Paixão de Cristo (2 de abril).

De acordo com o decreto publicado nesta quinta-feira (25), os feriados antecipados não são válidos para empresas e indústrias dos ramos farmacêutico, alimentício e logística situados em Itapevi. Além disso, serviços emergenciais de saúde, segurança e coleta de lixo funcionam normalmente.

publicidade

Outras cidades

Além e Itapevi, as cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Santana de Parnaíba e Cotia já anunciaram a adesão ao “mega feriado”. A expectativa é que todas as 11 cidades que integram o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste) confirmem a medida. A antecipação dos feriados é uma iniciativa do município de São Paulo para tentar frear a disseminação da covid-19, que já fez mais de 300 mil vítimas fatais no país.

Nos últimos dias, os prefeitos das cidades da região têm anunciado ampliações nos leitos de UTI e enfermaria para atender a demanda de internações, mas temem colapso na rede de saúde, que já está funcionando em sua capacidade máxima.

publicidade

“Não serão dias de lazer. Serão dias para mantermos o isolamento. Portanto, é crucial que as pessoas respeitem, que saíam somente em caso de urgência, mantenham as normas de higiene, usem máscara e evitem aglomerações”, afirmou o presidente do Cioeste e prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos).

Com o mega feriado, as Prefeituras esperam diminuir a circulação de pessoas nas ruas e reforçam o apelo à população para o cumprimento do isolamento social. “Se não tomarmos cuidados coletivos, será uma catástrofe. É meu apelo a todos: cuidem-se, pois estamos fazendo de tudo”, declarou o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB).

EXPECTATIVA// Luciano Hang visita loja da Havan em Osasco e confirma inauguração em abril; vídeo