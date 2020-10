Ivete Sangalo vai surfar e salva garoto de afogamento

Ivete Sangalo salvou um menino de um afogamento no mar da Bahia. O caso foi contado em detalhes pela tia do garoto, no Twitter, nesta segunda-feira (26).

A artista estava surfando com o filho mais velho, em uma praia deserta, quando resgatou o menino, na sexta-feira (23). A tia da criança disse que entrou no mar com o marido e o sobrinho enquanto as águas estavam tranquilas.

tava eu e o paulo entrando no mar, numa praia bem deserta, dai pegamos meu sobrinho q tava com meu irmão bem na beira do mar e fomos um pouco mais fundo (na altura do meu peito) c ele pq o mar literalmente nem tinha onda praticamente de tão calmo e já tínhamos entrado várias veze — alice (@oneIastime) October 26, 2020

“Daí, percebi que a gente já tinha ido bastante pra esquerda, onde estavam as cadeiras com minha mãe e meu irmão, nesse mesmo momento a maré subiu e perdemos o pé”, escreveu.

ai o miguel tava no colo do paulo nessa hora e eu falei amor perdi o pé e vc, aí ficamos super agoniados o paulo levantou o miguel pra cima pra ele n tomar água e foi tentando achar o pé de volta e eu nadando achava o pé e perdia dois segundos dps, foi tudo mto rápido — alice (@oneIastime) October 26, 2020

Enquanto o tio do menino tentava fixar os pés no chão, ele levantou o sobrinho, que estava em seu colo, para que não bebesse água. Nesse momento, a mulher começou a gritar por socorro.

A tia do menino conta que, nesse momento, Ivete Sangalo apareceu para salvar a criança. “Uma mulher pegou ele no colo (de cima da prancha) e foi indo para o raso com ele. Quando eu cheguei lá era nada mais nada menos que Ivete Sangalo com meu sobrinho no colo”, contou.

daí uma mulher pegou ele no colo (de cima da prancha) e foi indo pro raso com ele, qdo eu cheguei lá era nada mais nada menos que IVETE SANGALO KKKKK com meu sobrinho no colo — alice (@oneIastime) October 26, 2020



Ela disse que a cantora não quis se identificar para não chamar a atenção. “Eu falei: ‘Ivete, é você?’. Daí, ela nem falou nada e falou, tipo, com a voz disfarçada pra não causar tumulto, acho”.

A tia do menino disse que chegou a ficar em dúvida se era a Ivete mesmo porque a cantora não quis se identificar, estava sem maquiagem e molhada. A confirmação veio no dia seguinte, assim que Ivete publicou em seu Instagram um video surfando.

no dia eu falei ivete eh vc????? dai ela nem falou nada e falou tipo c a voz disfarçada pra n causar tumulto acho, ela tava de blusa rosa neon aí eu n tinha 100% certa de q era ela pq tava sem maquiagem e molhada kkkkk no outro dia ela postou a foto ai eu tive ctz pic.twitter.com/SNsmbukWja — alice (@oneIastime) October 26, 2020

“Ela estava de blusa rosa neon. Aí, eu não tinha 100% certeza de q era ela, porque estava sem maquiagem e molhada. No outro dia ela postou a foto, aí eu tive certeza”, concluiu, na sequência de tuites.