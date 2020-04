Jandira agora tem Centro de Combate ao Coronavírus

A Prefeitura de Jandira inaugurou, nesta quinta-feira (9), o Centro de Combate ao Coronavírus, com atendimento exclusivo aos pacientes com 12 anos ou mais que apresentem sintomas avançados da doença: febre, dificuldade para respirar e tosse.

O espaço fica localizado no prédio recém reformado do CRH (Rua Fernando Pessoas, 545 – Vila Santo Antônio). O Centro funciona todos os dias, 24 horas por dia, com 10 leitos de estabilização e respiradores, além de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, área de triagem e recepção.

A implantação deste espaço exclusivo evita que pessoas infectadas aguardem atendimento em outras unidades, com o perigo de infectar outros pacientes. Por isso, as pessoas com sintomas da covid-19 que procurarem as UBSs e a UPA, serão direcionados ao Centro de Combate ao Coronavírus.

Até está quinta-feira (9), de acordo com o boletim médico divulgado, o município registrou 6 casos confirmados, 135 suspeitos, 33 descartados, 13 óbitos em investigação, 5 pacientes curados e nenhum óbito confirmado de coronavírus.