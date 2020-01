Ladrão é morto por policial à paisana após anunciar assalto em bar de Carapicuíba

Um ladrão foi morto por um policial civil à paisana após anunciar o assalto a um bar no Jardim Veloso, em Carapicuíba, na noite desta quinta-feira (16).

Os criminosos agiram em trio para tentar roubar o estabelecimento. Dois entraram e um ficou esperando do lado de fora. Após anunciarem assalto, o policial reagiu e disparou nos dois criminosos que estavam dentro do bar. Um morreu no local e o outro foi socorrido ao hospital.

O comparsa que esperava do lado de fora fugiu. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a localizá-lo pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido. (Com informações de “Carapicuíba Nua e Crua”)